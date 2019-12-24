Потраченные на поддержку малого бизнеса 80 млрд рублей за четыре года с 2014 по 2018 год не оказали влияния на положение этого бизнеса, пишет Forbes . Это обнаружила Счетная палата, проанализировав эффективность господдержки малого и среднего бизнеса (МСП).

Количество субъектов МСП в эти годы почти не менялось, сохраняясь на уровне в 5,5–6 млн, а численность работников, занятых в сфере МСП, находилась в диапазоне 18,9–19,3 млн человек. Отдельные субъекты МСП, получившие поддержку, и вовсе прекратили свою деятельность после ее получения, говорится в докладе СП.

Основную поддержку малому и среднему бизнесу государство оказывает через льготное финансирование. Основное финансирование предоставляется бизнесу через банки-партнеры и микрофинансовые организации (МФО), которые выдают предпринимателям кредиты и займы. Региональные гарантийные организации (РГО) и Корпорация МСП выступают в качестве поручителей для предпринимателей, которые хотят получить кредит в банке, но не могут это сделать. Льготные займы выдают МФО и банки-партнеры, а также напрямую МСП Банк. За проанализированные годы объем льготных кредитов по этой программе составил всего 2% в общем объеме привлеченных МСП банковских кредитов.

По словам экспертов, столь малый объем льготных кредитов объясняется невыгодными условиями, предлагаемыми профильными организациями. РГО берут за выдачу гарантий комиссию, а размер ставки по ней, порядок и сроки уплаты могут определять самостоятельно. Комиссия за выдачу льготного кредита в последние пять лет составляла от 0,1 до 2,0 % годовых, начисляемых на сумму поручительства. И так как некоторые РГО просят бизнесменов выплачивать эту сумму единовременно и сразу при получении кредита, это приводило к тому, что стоимость кредита для предпринимателя резко вырастала. Ббрать кредиты в банках бизнесу становится выгоднее, пояснили эксперты.

Средневзвешенная ставка по кредитам, предоставляемая субъектам МСП по всей стране, составила в 2018 году 9,82%, кредита с поручительством Корпорации МСП — 16,85%, кредита с гарантией МСП Банка — 16,12%, а кредита с поручительством РГО – 11,71% годовых, говорится в докладе.