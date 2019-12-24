Рост за девять месяцев текущего года по всем ключевым социально-экономическим показателям отмечен в 21 российском регионе, падение — в одном, выяснили аналитики рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

Они напоминают, что, согласно данным Росстата, рост российского ВВП за этот период составил 1,1%.

Промышленное производство выросло в январе — сентябре на 2,7% против 3% за аналогичный период прошлого года. Число субъектов РФ с позитивной динамикой промпроизводства увеличилось на 12 — до 74 регионов. Лидером по динамике промпроизводства стала Бурятия (плюс 29,2%) из-за существенного роста в обрабатывающей сфере. Второе место заняла Республика Крым (плюс 25,1%), ключевым фактором стало увеличение выработки электроэнергии. На третьей позиции Ямало-Ненецкий автономный округ (плюс 19,3%) в основном за счет увеличения добычи нефти и природного газа.

Сократилось промпроизводство в десяти субъектах РФ, наиболее значительно — в Дагестане (минус 27,1%). Существенное влияние оказал спад в обрабатывающем секторе (минус 30,9%), кроме того, на 15,1% уменьшилось производство в сфере водоснабжения. Более чем на 10% промышленное производство сократилось и в Республике Алтай.

Производство в обрабатывающей сфере за январь — сентябрь 2019 года выросло в 72 регионах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 13. У лидера — Бурятии — показатель вырос на 49,8%. В топ-тройку также вошли Тува и Севастополь.

В строительной отрасли наблюдалась небольшая положительная динамика в целом по стране: плюс 0,3% против плюс 5,9% за девять месяцев 2018-го. Среди регионов РФ лидером по темпам увеличения объема строительных работ стала Калмыкия (более чем в 2,5 раза). Рост более чем на 70% зафиксирован в Тульской и Магаданской областях. Всего же позитивная динамика строительной отрасли отмечается в 42 субъектах РФ — это на семь больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос на 0,7%. Темп роста снизился с 5,1% за январь — сентябрь 2018 года. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 47 субъектах РФ, как и годом ранее. В Туве и Адыгее был более чем двукратный рост, в Омской и Курганской областях он превысил 60%.

Оборот розничной торговли в РФ увеличился на 1,4%. По сравнению с девятью месяцами 2018 года рост замедлился на 1,4 процентного пункта. Оборот розничной торговли увеличился в 73 субъектах РФ, наиболее существенно — в Республике Алтай (плюс 9,9%). Снижение показателя произошло в десяти регионах, самое значительное — в Дагестане (минус 1,9%).

Реальные денежные доходы населения по сравнению с девятью месяцами прошлого года, согласно данным Росстата, выросли на 0,9%. Показатель увеличился в 51 субъекте РФ, наиболее существенный рост зафиксирован в Москве, Тверской области и Чувашии (более 4%). Снизились реальные денежные доходы населения в 28 субъектах РФ, наиболее существенно — в Тамбовской области (минус 3,4%) и Бурятии (минус 3%).

Номинальная заработная плата в целом по РФ выросла на 7,2% (за девять месяцев годом ранее — на 10,7%). Показатель вырос во всех субъектах РФ, лидером стала Костромская область (плюс 11,7%). Более чем на 10% заработная плата выросла в общей сложности в шести регионах.

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг по итогам девяти месяцев 2019 года по РФ составило 2,08, что сопоставимо с показателем год назад. Значение выросло в 54 регионах, а в 31 — снизилось. Лидерами по соотношению денежных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, где показатель превышает 4.

Уровень безработицы в РФ за июль — сентябрь 2019 года составил 4,4% (в III квартале 2018-го — 4,6%). Безработица снизилась в 53 регионах, в 11 субъектах РФ показатель не изменился, а в 21 — вырос. Наиболее существенно безработица снизилась в Туве — на 2,9 п. п., до 12,8%. На 2 п. п. безработица уменьшилась в Республике Коми и Мурманской области.

Самый значительный рост безработицы за июль — сентябрь отмечен в Северной Осетии (плюс 3,7 п. п.) и Марий Эл (плюс 1,6 п. п.).

Согласно анализу агентства «РИА Рейтинг», рост по всем ключевым индикаторам — индексу промышленного производства, динамике объема строительных работ, оборота розничной торговли, реальных денежных доходов населения — по итогам девяти месяцев 2019 года показал 21 регион: Брянская область, Якутия, Приморский край, Ингушетия, Марий Эл, Москва, Нижегородская, Воронежская, Курганская, Ленинградская, Ивановская, Тюменская области, Чукотский автономный округ, Пермский край, Сахалинская, Кемеровская, Тверская области, Адыгея, Алтайский край, Томская и Курская области. Падение по всем ключевым показателям произошло лишь в Ненецком АО.

Согласно данным Федерального казначейства, за девять месяцев 2019 года суммарные доходы консолидированных бюджетов всех регионов РФ выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%. Доходы консолидированных бюджетов увеличились в 82 субъектах РФ, лидером стала Сахалинская область (плюс 46,9%). Также более чем на 30% доходы выросли в Чукотском АО и Мурманской области.

Суммарный профицит консолидированных бюджетов всех субъектов РФ оказался на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом в 67 субъектах РФ. Это на два региона меньше, чем за январь — сентябрь прошлого года.

По данным Минфина, суммарный объем госдолга всех регионов на 1 октября оказался на 9,8% меньше, чем в начале 2019 года. По оценке «РИА Рейтинга», наибольший вклад в снижение госдолга внесли Краснодарский, Красноярский края, Нижегородская, Свердловская области, Ставропольский край, Тверская область и Пермский край.



По мнению «РИА Рейтинга», в целом за год по большинству социально-экономических показателей будет рост, но темпы не превысят прошлогодних. На региональном уровне можно ожидать увеличения числа регионов с положительной динамикой развития, полагают эксперты.

