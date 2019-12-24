Переход крупнейших банков в режим экосистем увеличивает нефинансовые риски, рассказала «Интерфаксу» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулирование ЦБ построено на том, чтобы ограничивать в основном риски финансового характера. «Безусловно, мы рассматриваем и сейчас нефинансовые риски — это и операционные риски, которые связаны в основном с процедурами внутренними, с технологиями, и юридические риски, киберриски, мы стали активно уделять им внимание. Когда говорим об экосистемах, о платформенных решениях, там просто возникают риски других отраслей», — отметила она.

Также в работе экосистем возникает проблема утечки данных о финансовых операциях. «Это, безусловно, требует повышенной ответственности этих институтов, и это все надо регулировать», — добавила Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, сейчас обсуждается переход от регулирования юридического лица к регулированию по видам деятельности. «Хотя, возможно, и этого тоже недостаточно, потому что в экосистеме будет совмещаться несколько видов деятельности, и от этого могут возникать новые риски, которые регулирование по отдельным видам деятельности уже не покроет», — пояснила Набиуллина.

Она добавила, что также нельзя допустить создания нового типа монополий, который появится из-за платформенных решений.