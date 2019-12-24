Процентная ставка купона составила 6,45% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны, дюрация – 2,73 года. Ставка 2-12 купонов равна ставке первого купона. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4-00161-A-001P-02E от 09.12.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 17 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,60% – 6,70% годовых, что соответствует доходности 6,77% -6,87% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 6,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,61% годовых.

«Высокий спрос на облигации ПАО «Татнефть» позволил собрать книгу заявок на сумму, превышающую предложение более чем в 3 раза, что дало возможность эмитенту несколько раз понизить первоначальный маркетинговый диапазон и успешно закрыть рыночную сделку с более чем 40 участниками», – комментирует Виталий Киселев, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

СтавкаБиржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Банк ЗЕНИТ, Московский кредитный банк и Sberbank CIB. Агент по размещению – Банк ЗЕНИТ.