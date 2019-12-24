«Русский Стандарт» подключил для своих клиентов сервис бесконтактной оплаты SwatchPay. Теперь держатели карт банка смогут оплачивать покупки в одно касание часами швейцарского бренда Swatch.

В сообщении банка уточняется, что в России, в том числе в «Русском Стандарте», сервис запущен с платежной системой Mastercard и доступен только держателям карт этого бренда.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо приобрести одну из шести моделей часов Swatch, входящих в линейку SwatchPay. Их можно найти в любом фирменном бутике Swatch в России. Такие часы водонепроницаемые, они не требуют зарядки, а также оснащены модулем NFC, который скрыт под циферблатом, указывают в банке.

После покупки устройства пользователям потребуется установить приложение SwatchPay на своем смартфоне, затем привязать к часам карту Mastercard банка «Русский Стандарт», отсканировав ее при помощи камеры мобильного телефона или введя данные карты вручную. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Прямо в магазине Swatch нужно активировать часы через специальный SwatchPay Вox.

В приложении SwatchPay можно управлять платежными действиями — к примеру, приостанавливать функцию оплаты с помощью часов. Также оно позволяет следить за расходами.