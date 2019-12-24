В мобильном приложении Банка ДОМ.РФ клиенты могут воспользоваться конвертацией валют по льготным курсам. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Клиенты банка могут конвертировать деньги по парам доллар/рубль, евро/рубль и евро/доллар, для этого достаточно выбрать счет, валюту и указать сумму операции. Конвертация осуществляется с помощью перевода средств между любыми счетами или картами клиента, открытыми в разных валютах. В случае отсутствия счета в необходимой валюте можно открыть его онлайн с помощью мобильного приложения», — говорится в сообщении.

Обменный курс максимально приближен к биржевому и доступен с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Разница составляет 10 копеек для держателей пакета услуг «Премиальный» и клиентов Private Banking. Ознакомиться с предложением по обменному курсу можно до совершения конвертации в мобильном банке.

Пакет «Премиальный» предусматривает привилегированное обслуживание, неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов, а также бонусы и кешбэк по мультивалютной карте 5% на товары категории «Путешествия». Для клиентов Private Banking доступно эксклюзивное обслуживание и выгодные предложения по кредитам и вкладам. Снятие наличных с карт банка бесплатно в любых банкоматах в России и за рубежом.