Банк для предпринимателей «Точка» запустил продукт для компаний, которые работают с контрагентами, зарегистрированными как самозанятые.

Как поясняется в релизе «Точки», раньше с самозанятыми приходилось рассчитываться по тарифу для физических лиц, а по таким платежам установлены лимиты и комиссия. С 1 января «Точка» тарифицирует расчеты с самозанятыми, как стандартные расчеты с контрагентом.

«По сути самозанятые — это те же ИП, но на другой системе налогообложения. Несправедливо, что для расчетов с ними компаниям приходится оплачивать комиссию и сталкиваться с лимитами переводов физлицам. Мы решили исправить это недоразумение: теперь перевод самозанятому будет тарифицироваться, как стандартный перевод контрагенту», — комментирует менеджер по продукту банка для предпринимателей «Точка» Ярослав Андреев.



По его словам, «пока ни один другой банк не предлагает такую тарификацию и не умеет отделять контрагентов-самозанятых от обычных физических лиц».