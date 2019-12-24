Акционеры Совкомбанка утвердили выплату дивидендов в размере 2,2 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, следует из материалов кредитной организации.

«Распределить часть нераспределенной прибыли банка путем выплаты дивидендов по обыкновенным акциям банка в размере 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей (0,111708889781389 рубля на одну обыкновенную акцию банка) в денежной форме», — указывается в сообщении.

Уточняется, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет определен 4 января, а дивиденды планируется выплатить до 22 января.