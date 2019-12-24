Агентство по страхованию вкладов с 25 декабря начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Невского Банка, у которого 13 декабря этого года была отозвана лицензия .

За выплатой страхового возмещения на сумму 1,3 млрд рублей могут обратиться порядка 2,2 тыс. вкладчиков, в том числе 280 малых предприятий, чьи требования могут составить 40 млн рублей, сообщает департамент общественных связей АСВ, приводя данные реестра обязательств банка.

Вкладчикам «Невского» из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области компенсации будет выплачивать Московский Индустриальный Банк, а жителям Самары, Тольятти, Ульяновска, всех остальных населенных пунктов Самарской и Ульяновской областей, а также иных субъектов РФ — банк «Открытие» (см. список офисов банков-агентов , где доступно получение выплат).

Банки-агенты будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам Невского Банка, их наследникам или правопреемникам (их представителям) в течение не менее чем года, а о порядке дальнейших выплат будет объявлено дополнительно. Выплата страховки осуществляется до дня завершения ликвидационных процедур в отношении банка, потерявшего лицензию.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% остатков на его счетах или вкладах в банке по состоянию на конец дня наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.