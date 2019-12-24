В Псковской области пресечена незаконная банковская деятельность, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками УМВД России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность и отмывание денежных средств в особо крупном размере. Следователи полагают, что группа действовала в составе организованного преступного сообщества», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые занимались привлечением клиентов — физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводили с ними переговоры, после чего совершали незаконные банковские операции. В своей деятельности участники преступного сообщества использовали более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области.

За четыре года клиенты подпольных банкиров перечислили на расчетные счета подконтрольных им фирм около 1,5 млрд рублей, а преступный доход подозреваемых составил более 100 млн рублей.

Задержаны восемь фигурантов, среди которых две женщины. «Обладая знаниями в области бухгалтерского учета, они готовили необходимую отчетность, контактировали с сотрудниками банковских учреждений для обеспечения бесперебойного оборота денежных средств по счетам подконтрольных организаций. Остальные участники преступного сообщества осуществляли снятие и инкассацию наличных денежных средств, занимались регистрацией, реорганизацией и представлением интересов подконтрольных юридических лиц, обеспечивали бесперебойную работу системы администрирования и получения доступа к дистанционному управлению расчетными счетами. В обязанности руководителя организованной преступной группы входил поиск клиентов для незаконной банковской деятельности и переговоры с ними об условиях обналичивания денежных средств и размере комиссии за оказанные услуги», — рассказывают правоохранители.



В отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел. Проведены следственные действия в местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им юридических лиц. На имущество наложен арест.