Инвесторы должны будут гарантировать финансовую устойчивость и повышение рентабельности кредитных организаций.
В правительстве определились с критериями допуска инвесторов к приобретению банков, прошедших санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) и принадлежащих ЦБ, пишут «Известия». Об этом рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Такая позиция, по его словам, была сформулирована на последнем заседании Национального совета по обеспечению финансовой стабильности.
Моисеев допустил, что цена продажи не позволит в полной мере возместить расходы на санацию. Разница между объемом полученных за банки средств и затратами на их оздоровление будет зависеть от рыночных условий. По его словам, отбор инвесторов будет осуществляться по двум критериям: во-первых, будут учитываться их возможности повышать рентабельность бизнеса, а во-вторых — способность обеспечить финансовую устойчивость банков. Источник «Известий» в Минфине сказал, что в правительстве обсуждали и другой формат продажи банков ЦБ — через их включение в планы приватизации и реализацию в рамках этого механизма. Моисеев это не подтвердил. Он сказал, что приватизация предусматривает продажу федерального имущества, а банки из ФКБС в него не входят.
В пресс-службе регулятора заявили, что пакет на продажу будет определяться исходя из качества актива и анализа спроса. В случае проведения торгов либо конкурса цену определит рынок. Минимально возможный уровень назначит совет директоров Банка России с учетом размера капитала на дату реализации и оценки, проведенной независимым аудитором. К инвесторам может предъявляться ряд требований, в том числе исходя из формы продажи доли в санируемых банках.
По мнению экспертов, из российских инвесторов вряд ли кто-либо проявит заинтересованность в покупке кредитных организаций, прошедших санацию ЦБ. Теоретически, это могут быть госбанки, но такой вариант вряд ли понравится регулятору и правительству, поскольку предполагается, что покупатель должен быть частным. Скорее всего, на активы ЦБ будут претендовать зарубежные инвесторы, главным образом из Китая и арабских стран. Для них это будет интересно лишь в том случае, если ЦБ сделает значительную скидку, поясняют эксперты. Инвесторы будут заходить в актив лишь с целью укрепить свое влияние на российском рынке в целом.
В регуляторе на вопрос о том, предусматриваются ли какие-либо ограничения для возможных покупателей из-за рубежа, заявили, что никаких предпочтений или дискриминации по «паспорту» не будет.
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