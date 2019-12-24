В правительстве определились с критериями допуска инвесторов к приобретению банков, прошедших санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) и принадлежащих ЦБ, пишут «Известия» . Об этом рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Такая позиция, по его словам, была сформулирована на последнем заседании Национального совета по обеспечению финансовой стабильности.

Моисеев допустил, что цена продажи не позволит в полной мере возместить расходы на санацию. Разница между объемом полученных за банки средств и затратами на их оздоровление будет зависеть от рыночных условий. По его словам, отбор инвесторов будет осуществляться по двум критериям: во-первых, будут учитываться их возможности повышать рентабельность бизнеса, а во-вторых — способность обеспечить финансовую устойчивость банков. Источник «Известий» в Минфине сказал, что в правительстве обсуждали и другой формат продажи банков ЦБ — через их включение в планы приватизации и реализацию в рамках этого механизма. Моисеев это не подтвердил. Он сказал, что приватизация предусматривает продажу федерального имущества, а банки из ФКБС в него не входят.

В пресс-службе регулятора заявили, что пакет на продажу будет определяться исходя из качества актива и анализа спроса. В случае проведения торгов либо конкурса цену определит рынок. Минимально возможный уровень назначит совет директоров Банка России с учетом размера капитала на дату реализации и оценки, проведенной независимым аудитором. К инвесторам может предъявляться ряд требований, в том числе исходя из формы продажи доли в санируемых банках.

По мнению экспертов, из российских инвесторов вряд ли кто-либо проявит заинтересованность в покупке кредитных организаций, прошедших санацию ЦБ. Теоретически, это могут быть госбанки, но такой вариант вряд ли понравится регулятору и правительству, поскольку предполагается, что покупатель должен быть частным. Скорее всего, на активы ЦБ будут претендовать зарубежные инвесторы, главным образом из Китая и арабских стран. Для них это будет интересно лишь в том случае, если ЦБ сделает значительную скидку, поясняют эксперты. Инвесторы будут заходить в актив лишь с целью укрепить свое влияние на российском рынке в целом.

В регуляторе на вопрос о том, предусматриваются ли какие-либо ограничения для возможных покупателей из-за рубежа, заявили, что никаких предпочтений или дискриминации по «паспорту» не будет.