Банк «Акцепт» запустил новый сервис для юридических лиц, позволяющий открывать депозиты через интернет-банк. Теперь это можно сделать без визита в отделение, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Услуга доступна для подключения в ПК-версии интернет-банка. При открытии депозита можно ознакомиться со всей необходимой информацией, выбрать подходящие условия и опции», — говорится в релизе.

В дальнейшем также возможно управлять своими счетами онлайн — через ПК-версию или мобильное приложение.