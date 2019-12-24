Связь-Банк снизил ставки по ипотечным продуктам , говорится в сообщении кредитной организации.

Так, снижение ставки по «Военной ипотеке» составило 0,25 п. п. Участники накопительно-ипотечной системы (НИС) смогут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,6% годовых. Минимальная ставка на покупку жилья по программе «Новостройка» снизилась на 0,15 п. п до 8,2% годовых, а по программе «Твоя ипотека» для вторичного рынка – на 0,1 п. п. до 8,8% годовых.

Также пониженная ставка предлагается держателям зарплатных карт Связь-Банка и клиентам «акционных партнеров» – компаний, заключивших с банком соглашения о сотрудничестве по ипотечному кредитованию, при условии оформления обязательных и рекомендуемых видов страхования.