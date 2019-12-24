Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества на сумму 983,8 млн рублей 12 физических лиц, контролировавших КБ «Метрополь», говорится в определении суда.



Указанные АСВ «обстоятельства дают основания полагать, что лица, в отношении которых подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, осуществляют активные действия, направленные на реализацию принадлежащего им имущества, что может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в случае привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам банка», заметил суд.

Ходатайство об аресте имущества было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка и взыскании с них 983,8 млн рублей.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролирующими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, замещению ликвидных активов на права требования к техническим компаниям.

Кроме того, контролирующими банк лицами не предпринимались предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства банка «Метрополь». Указанные действия контролирующих банк лиц, по мнению АСВ, стали причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что является основанием для привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам организации.

Арбитражный суд Москвы 7 февраля 2017 года признал банк «Метрополь» банкротом.