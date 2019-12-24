«Ростелеком» может войти в уставный капитал Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), инвестировав 1 млрд рублей, пишет РБК , ссылаясь на источники. По словам двух из них, сделку планируется закрыть в следующем году, она позволит докапитализировать фонд.

Как сообщают источники издания, ФРИИ необходимо дополнительное финансирование. В феврале 2019 года на официальном сайте фонда появилось сообщение, что он поменяет инвестиционную модель и сфокусируется на поддержании и развитии сформированного за пять лет портфеля IT-стартапов с целью их последующей продажи институциональным и стратегическим инвесторам . На данный момент в личном кабинете заявителя на участие в программе ФРИИ предупреждает о смене модели работы и указывает на возможную задержку с ответом, прошел стартап отбор на инвестиции или нет.

Источник на венчурном рынке отметил, что ФРИИ пытался растянуть горизонт инвестирования на девять лет и рассчитывал на перезапуск фонда или дофинансирование со стороны государства. «Если смотреть не на акселерационную программу и участие в развитии рынка, а именно на инвестиционную часть, то его результаты не воодушевляют. Но найти дополнительные средства самостоятельно было сложно, поскольку даже срочную продажу доли Promobot на венчурном рынке пришлось бы провести с дисконтом 30–50%, а остальные портфельные компании не дотягивают даже до его уровня. Кроме того, у ФРИИ были большие затраты на саму инфраструктуру фонда», — указал собеседник издания.

По словам экспертов, российскому рынку очень нужны инвесторы вроде ФРИИ — это один из самых эффективных инструментов разогрева на ранней стадии. Коммерческий интерес госкомпании в этой сделке зависит от того, на что пойдет 1 млрд рублей. Эксперты считают, что в дальнейшем фонду лучше сконцентрироваться на акселерационной деятельности и для этих целей 1 млрд рублей является хорошей суммой. Собеседник на венчурном рынке напомнил, что у «Ростелекома» есть свой эффективный венчурный фонд с качественной экспертизой, поэтому госкомпании могли на государственном уровне «поручить» докапитализировать ФРИИ.

Также эксперты полагают, что ФРИИ намерен получить стратегического партнера, который напрямую не будет вмешивать в работу фонда и менять уже отлаженный процесс, но при этом внесет свой корпоративный вклад, предоставит свои компетенции. Интерес «Ростелекома» к проекту может быть вызван тем, что оператору важно иметь доступ к экосистеме стартапов на самой ранней стадии — он может себе позволить выписать сразу большой чек на всю акселерацию, чтобы потом приобрести долю в наиболее интересных проектах.