Ситибанк уменьшил ставки по рублевым вкладам .

Доходность депозита «Максимум» (на 31, 91, 181, 270, 367, 550, 730 и 1096 дней) составит 4—5% (ранее — 4,5—5,3%), «Пополняемый» (на 91, 181, 270 и 367 дней) — 4—4,5% (прежде — 4,5—4,7%), «Smart» (на 91 день) — 4,5% годовых (вместо 4,8%), а «Комфорт» (на 91, 181, 270, 367 дней) — 4—4,25% годовых (вместо 4,3—4,5%).

Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Нарастающий» (от 100 тыс. рублей на 12 и 18 месяцев) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка как на 12, так и на 18 месяцев составит 5% (ранее — на 12 месяцев — 5,25%, на 18 месяцев — 5,34%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Комфорт» и «Пополняемый».