«Ростелеком» выкупил у частной April Group долю в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) «Альянс», пишет «Коммерсант» .

«Ростелеком» консолидирует у себя 97,5% акций НПФ «Альянс», следует из сообщения «Башинформсвязи», дочерней структуры телекоммуникационной компании. «Данная сделка — исполнение ранее заключенных опционов на увеличение доли в уставном капитале НПФ», — заявили в «Ростелекоме». Три года назад был заключен трехлетний опцион на продажу «Ростелекому» доли April Group в НПФ, рассказывают источники «Коммерсанта».

По словам собеседника издания, приобретенные у April Group акции НПФ будут оплачены 24 декабря. Цена, по которой были выкуплены акции, не раскрывается. Собеседник, знакомый с ходом проведения сделки, говорит, что пакет гендиректора в 2,5% будет выкуплен по цене ниже, чем пакет April Group.

По словам источника, близкого к «Альянсу», раньше у двух акционеров были разногласия, например, с точки зрения инвестиций в пенсионный бизнес. «У April Group был опцион, потому она не хотела вкладывать деньги в развитие, тогда как «Ростелеком» не хотел вкладывать один, поскольку это влияло на акционерную стоимость, а значит, выгоду от этого, в частности, приобретал другой акционер», — отмечает источник. Теперь влияние «Ростелекома» стало определяющим.

«Фонд быстро растет, цена его увеличивается, разумно со стороны миноритарного акционера отойти в сторону именно сейчас, чтобы покупатель был готов заплатить нынешнюю цену», — говорит другой собеседник издания.