Райффайзенбанк намерен выйти в массовый сегмент по брокерскому направлению, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Банк в последнее время активно нанимал сотрудников по данному направлению, в частности, по IT-технологиям. На сегодняшний день банк предоставляет брокерское обслуживание только премиальному сегменту с рекомендуемой суммой вложений от 1 млн рублей.

В кредитной организации подтвердили, что планируется расширить присутствие банка на фондовом рынке за счет предоставления услуг в более массовом сегменте физических лиц. Так, в первой половине 2020 года планируется предложить такой продукт клиентам без ограничений на сегмент рынка и сумму инвестиций .

По мнению экспертов, пока игроку, который собирается расширить свое присутствие на рынке, серьезная конкуренция не грозит. Как правило, на начальном этапе банки ориентируются на перераспределение уже существующих клиентских баз. В итоге крупные банки могут занимать существенную долю рынка, но не в ущерб другим игрокам, скорее они работают на рост клиентской базы в целом. Также в рамках брокерского обслуживания можно продавать высокомаржинальные структурные продукты и собственные облигации, получая дополнительный источник долгосрочной ликвидности, отмечают эксперты.