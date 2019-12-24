Специалисты ИТ-компании внедрили в «СоюзМедСервисе» фронт-офисное решение на базе программного комплекса InterBank RS Core. Благодаря этому теперь ООО «СМС» получило возможность продавать сертификаты на комплексные программы дистанционных консультаций с медицинскими специалистами в ряде офисов Россельхозбанка.

«Автоматизация бизнес-процессов продаж позволит нам увеличить клиентскую базу, — отметила Трунова Наталья, директор по клиентскому сервису. — Наша компания сможет гарантировать клиентам высокое качество сервиса при продаже и оформлении сертификатов, минимизировав ошибки».

«R-Style Softlab активно осваивает новое для себя направление работы — внедрение фронт-офисных решений в страховых компаниях, — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента электронного банковского обслуживания, R-Style Softlab. — Мы уже успешно завершили несколько проектов. Надеемся, что и “СоюзМедСервис” оценит удобство интерфейса, гибкость настройки параметров при продаже, простоту ведения учета проданных сертификатов и другие возможности нашего фронт-офиса».

Для справки:

ООО «СоюзМедСервис» работает на рынке медицинских услуг с 2009 года. Специализируется на предоставлении комплекса услуг по организации медицинского обслуживания для юридических и частных лиц. Компания предоставляет опцию дистанционных медицинских консультаций с ведущими мировыми специалистами. Более подробно на сайте .

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Более подробно на сайте .

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab