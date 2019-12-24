Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис вошел в совет директоров Mail.ru Group, сообщила пресс-служба интернет-холдинга.

«После выдвижения соответствующей кандидатуры со стороны АО «МФ Технологии» Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, был назначен новым директором в совет директоров компании на смену Алану Ваксману», — говорится в сообщении.

Хасис занимает должность первого зампреда правления Сбербанка с сентября 2013 года, курирует и координирует работу блоков «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и ряд других направлений деятельности банка.

Ваксман являлся членом совета директоров Mail.ru Group с октября 2018 года.

Ранее в декабре крупнейшая российская кредитная организация сообщила о покупке у Газпромбанка и госкорпорации «Ростех» 36% в совладельце Mail.ru Group «МФ Технологии». Кроме того, отмечалось, что Сбербанк получит одно место в совете директоров интернет-холдинга, на которое был номинирован Хасис.