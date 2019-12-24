В Приморском крае недобросовестный взыскатель долгов оштрафован за нарушение законодательства. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

В отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления ФССП по Приморскому краю обратился местный житель с заявлением о неправомерных действиях НАО «Первое коллекторское бюро». В ходе проверки и выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что заявитель являлся банкротом, а это по закону исключало взаимодействие с ним коллекторских организаций посредством телефонных переговоров. «Однако, владея данной информацией, работники НАО «ПКБ» продолжали настойчиво звонить гражданину с требованием погасить задолженность, нарушив тем самым его права», — отмечают в ФССП.



В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Суд признал вину юридического лица и назначил административный штраф в размере 70 тыс. рублей.