Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы согласован на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на этой неделе документ рассмотрит правительство. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Уже все прошли (совещания), уже у премьера совещание прошло», — сказал Орешкин.

Он отметил, что все вопросы, касающиеся включенных в план компаний, согласованы. На этой неделе документ будет вынесен на рассмотрение правительства.