Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о разработке законопроекта о введении налога на самозанятых с 1 июля 2020 года во всех субъектах РФ.

Во вторник на пресс-конференции по итогам 2019 года она напомнила, что в настоящее время налог на самозанятых действует на территории четырех субъектов РФ, со следующего года он будет распространен еще на 19 регионов. «Если и в этих субъектах эксперимент себя оправдает, то — и мы сейчас работаем над этим законопроектом — с 1 июля следующего года можно было бы распространить закон на все субъекты, всю Россию», — сказала она.

Пока налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

