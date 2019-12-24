Это было предложено на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.
Государство должно предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.
«Что касается жилья для многодетных семей… Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.
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