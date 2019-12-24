Государство должно предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования , заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«Что касается жилья для многодетных семей… Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.



