Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом спикер заявила журналистам в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Эта тема сейчас активно обсуждается. На поверхность выходит требование социальной справедливости. Какая отсечка должна быть? Тут нужно советоваться, думать. Может, такой критерии взять, кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должны платить НДФЛ с этой суммы. Надо посчитать, понять за счет чего компенсировать выпадающие доходы», — пояснила Матвиенко.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос Матвиенко, поддерживает ли он отмену НДФЛ для малоимущих семей, сказал, что такая мера была бы очень позитивна для экономики.