В банке «Уралсиб» сменился основной владелец: вдова бывшего владельца банка Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка, сообщает РБК . По словам представителя банка, изменения произошли в рамках принятия наследства. Весной 2018 года Коган перенес инсульт, а год спустя, 20 июня 2019 года, скончался.

Семья Коган предлагает Центробанку утвердить Людмилу Коган в качестве нового санатора «Уралсиба». Документы, подтверждающие соответствие Людмилы Коган требованиям, предъявляемым ЦБ к инвесторам, будут переданы регулятору.

Как поясняет представитель банка, если соответствие Людмилы Коган требованиям, предъявляемым ЦБ к инвесторам, будет подтверждено, это позволит провести смену инвестора, сохранив актив, по сути, у тех же владельцев и воссоздав структуру управления, которая была и раньше. Также в банке сохранится разделение операционного управления и акционерного владения.

Людмила Коган работала юрисконсультом Промстройбанка, в то время как Владимир Коган и его деловой партнер Давид Трактовенко постепенно скупали акции банка. Позже она возглавляла строительную дирекцию холдинговой компании «Банкирский дом Санкт-Петербурга», которая управляла активами банка. Коган и Трактовенко продали Промстройбанк ВТБ в 2004 году. Сейчас Людмила Коган руководит компанией «БФА-Девелопмент».