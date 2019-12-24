Он начнет работу в этой должности с 24 декабря 2019 года.

С 1 сентября 2017 года Константин Рыбаков занимал пост старшего вице-президента банка и отвечал за оперативное управление кредитной организацией, а также трансформацию бизнес-модели Банковской Группы ЗЕНИТ. В новой должности он продолжит совершенствовать корпоративное управление в рамках группы.

По словам Константина Рыбакова, в результате успешной реализации трехлетней стратегии, Банк ЗЕНИТ сегодня является полноценным универсальным банком. «Для нас ключевой задачей 2019 года было объединение трех банков Группы под единым брендом. Присоединение оказало положительное влияние на финансовый результат и способствовало расширению клиентской базы объединенного банка. В будущем году планируется интеграция Спиритбанка и Банка ЗЕНИТ Сочи», - сообщил он.

Константин Рыбаков родился 16 августа 1975 года. В 1997 году окончил МГИМО по специальности «внешнеэкономическая деятельность». Начинал карьеру в Сбербанке, в 2000-2002 гг. работал в «ЕвразХолдинге». С 2005 года входил в руководство московского представительства компании «Ефремов-Каучук ГмбХ», в апреле 2014 года возглавил представительство. Получил степень MBA в Лондонской школе бизнеса в Великобритании.