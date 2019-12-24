К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился распространитель государственных лотерей «Столото», сообщили в среду в Сбербанке .

Теперь участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы «Спасибо» на лотерейные билеты. Клиентам доступны билеты «Русского лото» и «Жилищной лотереи». «Получить их можно, обменяв всего на 149 бонусов за штуку», — указывают в Сбербанке.

Для участия в акции клиент выбирает лотерейный билет, обменивает бонусы на промокод, который регистрирует на сайте или в мобильном приложении «Столото», и ждет розыгрыша. Приобрести билеты можно до 1 апреля, а воспользоваться ими — до 30 апреля 2020 года.



«Не исключено, что купленный таким способом билет выиграет главный приз новогоднего тиража «Русского лото» — миллиард рублей», — комментирует генеральный директор «Столото» Антон Шапиро. По его словам, в этом случае победитель станет первым в России «лотерейным миллиардером».