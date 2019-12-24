Агентство по страхованию вкладов (АСВ) разработало в 2019 году технологию обмена данными с регистратором финансовых трансакций, сообщил глава АСВ Юрий Исаев в интервью «Коммерсанту» .

«Мы в этом году разработали подходы, которые позволят нам перейти к дистанционным выплатам страховок по вкладам, технологию обмена данными с регистратором финансовых транзакций. Проект будет реализован после принятия так называемого законопроекта о маркетплейсе, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем от вкладчиков для получения страхового возмещения потребуется только лишь доступ к Интернету и подтвержденный профиль на портале госуслуг», — рассказал Исаев.

По его словам, выплаты можно будет получить либо на сайте АСВ, либо на портале госуслуг, либо в «окне» банка-агента. От схемы выплат через отделения банков-агентов АСВ не планирует отказываться.

«Вкладчик должен иметь возможность приходить в офис, если он хочет. Хотя действующая сейчас схема модернизируется, мы не стоим на месте: готовим новые схемы выплат и постепенно сокращаем сроки выплат. В 2019 году мы начинали выплаты в течение семи рабочих дней, в прошлом году это было девять дней, а в 2017-м — десять дней. Напомню, что когда-то мы начинали с 14 дней», — пояснил Исаев.

Также ведутся проработки для выплаты страховки через Систему быстрых платежей (СБП).

«Проработки ведутся, достаточно большой этап работы уже пройден. Технически это возможно. Работаем c НСПК. Насколько быстро все это будет реализовано, пока сказать сложно: нельзя браться сразу за все. Все-таки стабильность и устойчивость для нас превыше всего. Мы любой сервис будем достаточно долго тестировать, прежде чем запустить», — сказал глава АСВ.