«ДОМ.РФ» запустил приложение по поиску новой недвижимости «Домой.ру». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Мобильная цифровая платформа для сделок с недвижимостью «Домой.ру» ориентирована на покупателей, которые хотят безопасно, быстро и удобно подобрать предложения на первичном рынке, для решения квартирного вопроса», — говорится в сообщении.

В приложении доступен список квартир в доме, фотографии планировок, фасадов. У пользователей есть возможность получить подробную информацию о характеристиках заинтересовавшего их дома.

При включении специального режима во время поиска объектов на карте пользователь может увидеть, есть ли около выбранной им новостройки парковки, школы, магазины или кафе и другие объекты социальной инфраструктуры.

Бета-версия приложения была запущена в начале декабря 2019 года. Портал предполагается развивать как единую цифровую платформу для всего рынка недвижимости, добавили в «ДОМ.РФ».

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

