Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов вторника, 24 декабря, опустился ниже 62 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз курс доллара находился ниже этой отметки в июле 2018 года.

По состоянию на 13:51 мск котировки американской валюты составили 61,9425 рубля. К этому времени курс евро опустился до 68,6375 рубля.

Российская валюта укрепляется, получив дополнительную поддержку на фоне значительных налоговых выплат и спроса на риск. Также позитивными для рубля стали массовые закупки ОФЗ, замечают аналитики.