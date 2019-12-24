Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в нижегородском банке «Ассоциация», по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу на общую сумму 3 млрд 986,154 млн рублей. Такая информация приводится на сайте АСВ.

Наибольшие части недостачи в размере 2 млрд 606,659 млн и 1 млрд 263,649 млн рублей приходятся на остатки по корреспондентским счетам и предоставленным межбанковским кредитам соответственно и связаны с отсутствием документов, подтверждающих наличие денежных средств на счетах банка.

Недостача по прочим активам в размере 86,311 млн рублей связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов.

Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 28,218 млн рублей, включая неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях на сумму 21,54 млн, связана с фактическим отсутствием имущества.

Недостача в размере 1,317 млн рублей приходится на кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров.

Также в ходе инвентаризации было выявлено имущество (банковское оборудование, оргтехника, мебель, слитки из металла желтого цвета, колюще-режущее холодное оружие в ножнах) в количестве 8 680 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подготовлены запросы в адрес контрагентов о возврате задолженности или предоставлении документов, подтверждающих ее отсутствие», — указывают в АСВ.



Банк «Ассоциация» лишился лицензии 29 июля этого года и был признан банкротом в сентябре.