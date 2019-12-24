Курс доллара может немного снизиться в следующем году, полагают аналитики Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, BlackRock; согласно консенсус-прогнозу аналитиков, составленному Bloomberg, курс евро вырастет с нынешних 1,1 доллара до 1,16 доллара к концу 2020 года: 2019-й прошел под знаком боязни глобальной рецессии, что стимулировало приток средств в доллар и номинированные в нем активы, но беспокойство по поводу ситуации в мировой экономике уменьшается, а Федеральная резервная система США (ФРС) не планирует менять процентные ставки, пишут «Ведомости» .

Когда опасения инвесторов по поводу мировой экономики уменьшаются и они предпочитают более рискованные активы, курс доллара обычно снижается — по прогнозам Goldman Sachs, евро в конце следующего года будет торговаться на уровне 1,15 доллара; Deutsche Bank прогнозирует, что евро укрепится до 1,2 доллара к концу 2020 года в связи с возможным ускорением мировой экономики; аналитики Bank of America (BofA) отмечают, что в течение года ситуация может сильно измениться — многое будет зависеть от развития торгового конфликта Вашингтона и Пекина, а к весне внимание инвесторов начнут привлекать предстоящие президентские выборы в США, с которыми связано больше отрицательных факторов для экономики, чем положительных.

Среди валют развивающихся стран аналитики советуют обратить внимание на бразильский реал, который достиг рекордного минимума в этом году; по оценкам ING, курс реала может вырасти на 10% в 2020 году благодаря бюджетной реформе, ускорению бразильской экономики и относительно высоким процентным ставкам в стране; в Matrix Capital ждут в следующем году повышения рейтинга России, что стимулирует приток финансовых инвестиций — это поддержит рубль.

По словам российских экспертов, первое полугодие для рубля будет лучше второго —в начале года он может торговаться по 62–64 рубля/доллар, а во второй половине рынок будет демонстрировать повышенную чувствительность к американской электоральной повестке — от того, будет ли переизбран Трамп, зависят перспективы отношений с Россией, а значит, риски новых санкций и перспективность российских рынков, из-за этого курс будет находиться в диапазоне 65–70 рублей/доллар с вероятным выходом на 70 рублей в случае неблагоприятного сценария.

Курс китайской валюты, как ожидается, будет колебаться около 7 юаней/доллар, на конец следующего года аналитики CLSA, Morgan Stanley, MUFG Bank, NatWest Markets и Standard Chartered дают оценки от 6,85 до 7,21 юаня за доллар, пишет The Wall Street Journal.