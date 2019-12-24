Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «ДОМ.РФ» на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом. На этом же уровне подтверждены кредитные рейтинги выпусков облигаций компании (в одном случае присвоен такой рейтинг).

Кредитный рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью получения компанией экстраординарной поддержки от органов власти по причине системной значимости «ДОМ.РФ» для российской экономики и определяющего влияния государства на кредитоспособность организации, поясняют в агентстве. При этом «ДОМ.РФ» характеризуется достаточно высоким уровнем собственной кредитоспособности (временное негативное влияние на данный показатель оказало получение компанией 100% акций АО «Банк ДОМ.РФ»).

Агентство напоминает, что «ДОМ.РФ» в соответствии с законом выполняет уникальную функцию единого института развития в жилищной сфере, ключевые направления деятельности которого включают развитие рынка ипотечных ценных бумаг , финансирование жилищного строительства и создание специализированной кредитной организации — уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, предоставление поручительств по кредитам застройщикам, вовлечение в оборот и предоставление находящихся в федеральной собственности земельных участков для целей жилищного строительства, развитие рынка арендного жилья с использованием механизма коллективных инвестиций, а также развитие единой информационной системы жилищного строительства.

Аналитики ожидают, что в сценарии системного экономического стресса или в случае существенного ухудшения собственной кредитоспособности компании правительство РФ предоставит ей достаточный объем экстраординарной поддержки в форме капитала или ликвидности для удовлетворения требований кредиторов.



Собственная кредитоспособность компании на данный момент находится на высоком уровне, однако есть риски ее ухудшения в долгосрочном периоде, полагают в АКРА. По мнению агентства, к ухудшению финансового состояния «ДОМ.РФ» в долгосрочном периоде и возникновению потребности в привлечении дополнительной государственной поддержки способен привести значительный рост объемов деятельности компании в рамках принятой стратегии развития. С учетом мнения АКРА о высокой вероятности получения компанией государственной поддержки в случае необходимости обозначенные риски в настоящее время не влияют на уровень кредитного рейтинга. Кроме того, в соответствии с законом «ДОМ.РФ» обязан с 1 апреля 2020 года соблюдать нормативы финансовой устойчивости, методику расчета которых устанавливает правительство.

