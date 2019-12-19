Платежная система Western Union, выполнив требования Таджикистана, возобновила свою деятельность в стране, сообщила пресс-секретарь Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.

«Национальный банк Таджикистана доводит до сведения граждан, что платежная система Western Union, выполнив требования законодательства Таджикистана, подключилась к Национальному процессинговому центру по денежным переводам, возобновив свою деятельность в Таджикистане», — сказала Хасанова.

По ее словам, граждане Таджикистана, начиная с 23 декабря, имеют возможность через кредитные организации страны получать денежные переводы, отправленные в Таджикистан через эту систему.

«На первом этапе данная платежная система начнет работу с ЗАО «Банк Арванд», и в дальнейшем поэтапно в течение недели будут подключены к системе другие кредитные организации, с которыми платежная система имеет партнерские отношения», — сообщила Хасанова. Она добавила, что денежные переводы из Таджикистана за границу через платежную систему Western Union будут доступны в ближайшие дни, о чем Национальный банк страны дополнительно проинформирует.

Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр (НПЦ), через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. С момента запуска НПЦ граждане могли осуществлять переводы только через платежные системы UNIStream и Contact, которые полностью завершили интеграцию с центром. Ранее в Нацбанке сообщали, что ведутся переговоры и с другими операторами.