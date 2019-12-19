Банк «ФК Открытие» стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Невского Банка, проживающим в Самаре, Тольятти и Ульяновске. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Ранее было объявлено , что страховку вкладчикам Невского Банка в Санкт-Петербурге, где он базировался, и Москве будет выплачивать Московский Индустриальный Банк.

Выплаты стартуют 25 декабря. Расчеты с вкладчиками Невского Банка, в том числе с индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями, через банки-агенты будут производиться в течение как минимум года, а о дальнейших выплатах агентство сообщит дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 24 декабря на сайте АСВ и 25 декабря в газете «Санкт-Петербургские ведомости».



Лицензия у Невского Банка была отозвана 13 декабря этого года.