Текущим вектором развития ВТБ является перевод ипотечных кредитов в онлайн-формат, сообщил РБК первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин.

«Текущим вектором развития является перевод ипотечных кредитов в онлайн-формат. ВТБ создает «Жилищную экосистему», в рамках которой для клиента будут доступны многие сервисы, смежные не только с покупкой, но и с обслуживанием жилья. Мы также разработали сервис по подбору недвижимости — VR-ипотека, который позволяет дистанционно в очках виртуальной реальности оценить все характеристики объекта недвижимости», — рассказал он.

По словам Олюнина, в рамках общебанковской стратегии банк рассчитывает, что 70% операций и 50% продаж в 2022 году будут совершаться именно в цифровых каналах.

«Мы стремимся перевести максимальное количество операций, которые проводятся в отделениях банка с использованием документов, в цифровой формат. Сегодня уже 153 офиса ВТБ работают с помощью безбумажной технологии, было подписано 6 тыс. документов. В первом квартале 2020 года мы тиражируем безбумажную технологию полностью на всю сеть», — сообщил Дмитрий Олюнин.

Он добавил, что в следующем году кредитная организация сделает акцент на развитии дистанционных, а также небанковских сервисов для среднего и малого бизнеса.