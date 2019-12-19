В Райффайзенбанке существует «индекс боли», который оценивает величину технического сбоя, сообщил председатель правления кредитной организации Сергей Монин в интервью «Ведомостям».

«У нас есть «индекс боли», который оценивает величину сбоя: сколько клиентов затронуто, на какое время, сколько функций было недоступно и так далее. Наша цель — чтобы индекс снижался. Это большая метрика для ключевых людей в IT», — рассказал он.

По его словам, техсбой — это «совпадение каких-то невезений в один момент». Он не может быть нормой.

«Мы считаем, что это проблема. Сбои происходят по множеству причин. Если бы они были по одной причине, то их бы давно уже не было. Это совпадение каких-то невезений в один момент, банки — сложные штуки. Мы анализируем все причины сбоев, мы пытаемся чему-то научиться, не допустить их в следующий раз. И это приводит к тому, что по одной и той же причине новых сбоев не случается. Приводит ли это к тому, что новых сбоев вообще не происходит? Нет. Потому что находятся новые причины. Сделать так, чтобы сбоев вообще не было в этом технологическом мире, где постоянно происходят обновления, постоянно что-то меняется, сложно. И наверное, невозможно. Мы видим, что и у крупнейших технологических компаний бывают сбои. Ключевой момент — это научиться быстро подниматься, чтобы этот сбой выбивал тебя не на час и не на два, а на 15 минут», — пояснил Монин.