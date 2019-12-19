Следствие по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви завершилось «ничем», заявил РБК представитель Baring Vostok.

«Следствие, длившееся более десяти месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег», — заявили в Baring Vostok. По словам представителя фонда, уголовное дело, которое «отбрасывает тень на все российское правосудие» и негативно влияет на инвестклимат страны, должно быть закрыто. Решение коммерческих споров подобным способом недопустимо и напоминает «произвол 1990-х», добавил он.

Дело Baring Vostok завели в феврале 2019 года. По версии следствия, основатель инвестфонда Майкла Калви убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за сделку по уступке кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги последнего при этом стоили 600 тыс. рублей, считает следствие. Вместе с Калви по нему проходят и другие фигуранты — топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и другие.

В самом инвестфонде неоднократно заявляли, что дело связано с акционерным конфликтом: за контроль в банке с 2018 года Baring Vostok спорит с совладельцем «Восточного» Артемом Аветисяном и его партнерами, в том числе Шерзодом Юсуповым. Другая сторона все обвинения отрицает.