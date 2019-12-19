Арбитражный суд Омской области принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении Эксперт Банка. Информация об этом есть на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Резолютивная часть решения была объявлена 17 декабря. Ликвидатором назначено АСВ.

Ранее стало известно, что омский Эксперт Банк подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконным приказа ЦБ, в соответствии с которым у кредитной организации 1 ноября этого года была отозвана лицензия . Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначены на 13 января 2020 года.

По данным регулятора, Эксперт Банк многократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.

«Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Эксперт Банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — указывали в ЦБ.



В числе прочего в приказе Центробанка отмечалось, что информация о проводившихся Эксперт Банком сомнительных операциях была направлена в правоохранительные органы.