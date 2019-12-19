Брокеры со следующего года будут обязаны исполнять поручения клиентов на лучших условиях — это предусматривается законом о совершенствовании регулирования брокерской деятельности. Документ, защищающий имущественные права инвесторов и создающий условия для развития института финансовых посредников, одобрен Советом Федерации, сообщается на сайте Банка России.

Закон устанавливает, что при отсутствии указаний клиента относительно параметров сделки брокер должен действовать в его интересах и выбирать наиболее выгодные для клиента параметры: лучшую цену актива, минимальные трансакционные издержки, надежных контрагентов. «Брокер должен исполнить сделку по лучшей цене, даже если клиент не указал сделку в поручении», — поясняет директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина.

Документ также учитывает новые практики профессиональных участников рынка ценных бумаг. В частности, закон регулирует такой способ исполнения брокером поручений клиентов, как интернализация — заключение сделок брокером от своего имени и за свой счет в интересах клиента с одновременным заключением зеркальных сделок с этим клиентом. Вводится обязанность брокера совершать зеркальные сделки по цене сделки, совершенной за его счет. Также установлены особые правила для автоследования, запрещающие взимать вознаграждение за каждую сделку, совершенную в рамках такой услуги.

Законопроект вводит новую обязанность брокера по предоставлению клиенту информации, необходимой для принятия инвестиционного решения. Сейчас такую информацию предоставляют наиболее ответственные финансовые посредники. С принятием закона подобную практику должны будут внедрить все брокеры.

Начиная с 2021 года спектр активов, которые брокер может принимать от клиента для обеспечения маржинальных сделок, будет расширен за счет включения в него иностранной валюты и драгоценных металлов. Их можно будет также зачислять на специальный брокерский счет, что будет гарантировать защиту от взыскания по долгам брокера. «Кроме того, драгоценные металлы можно… зачислять на индивидуальные инвестиционные счета », — добавляет Селютина.

«По нашему мнению, указанные сервисы сделают брокерский бизнес более привлекательным и будут способствовать его развитию», — отмечает она.



Также закон дает возможность применять пропорциональное регулирование профучастников при создании системы внутреннего контроля. Сейчас законодательство не предусматривает в этой области дифференцированного подхода в зависимости от масштаба деятельности и характера совершаемых операций, и компании подчас несут излишнюю регуляторную нагрузку.