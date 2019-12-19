Розничный блок банка «ФК Открытие» заработает прибыль уже по итогам 2020 года, рассказал в интервью Банки.ру заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «ФК Открытие» Вениамин Полянцев.



«Согласно стратегии, на прибыль мы должны выйти на третий год, и в 2020-м наша цель — заработать около двух миллиардов рублей. Рост будет обеспечен как расширением объемов бизнеса, так и сокращением расходов», — поделился Полянцев.

Приоритетными, по словам зампреда правления банка, в рознице являются три направления: беззалоговое кредитование, сохранение портфеля средств физлиц и комплексное управление сбережениями.

Основным драйвером роста, как отметил Полянцев, будет зарплатная клиентская база. Кроме того, роль сыграет и развитие корпоративного кредитования, в том числе малого и среднего бизнеса.