Росфинмониторинг предупредил о фактах мошенничества путем рассылки электронных писем, говорится в сообщении ведомства. Письма рассылаются с не принадлежащих службе почтовых адресов вида info3@fedsfm.ru, info6@fedsfm.ru или схожих.

Указанные почтовые ящики не принадлежат Федеральной службе по финансовому мониторингу и используются злоумышленниками, применяющими подменные доменные адреса с целью придания достоверного вида производимой рассылке, поясняет Росфинмониторинг.

«Как правило, в подобных письмах содержатся требования с ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о предоставлении в рабочем порядке какой-либо конфиденциальной информации, по форме, приведенной в приложении к письму», — говорится на сайте ведомства.

Росфинмониторинг отметил, что официальный доменный адрес info@fedsfm.ru используется только для ответов на входящие письма и никогда в инициативном порядке не направляет письма организациям.