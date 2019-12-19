Росбанк предложил корпоративным клиентам новый продукт — банковские карты Visa Platinum Business.

Как уточняется в сообщении кредитной организации, премиальные карты Visa Platinum Business предназначены для владельцев компаний и их ключевых сотрудников. По картам можно оплачивать как необходимые компании товары, так и командировочные и представительские расходы. Для держателей премиальных карт действуют особые условия обслуживания: повышенные расходные лимиты, бесплатное СМС-информирование, бесплатное получение наличных по всему миру.

Использование премиальной карты Visa Platinum Business позволяет компании возместить расходы в том случае, если сотрудник воспользовался картой в своих интересах, не согласовав траты с руководством, или списание средств с корпоративной карты было незаконным.

Также для держателей карт Visa Platinum Business Росбанка предусмотрена программа доступа в бизнес-залы аэропортов по всему миру и действует расширенная программа страхования во время путешествий в течение первых 90 дней всех поездок в России и за рубежом.



Помимо этого держатели карты Visa Platinum Business получают доступ к программе «Мир привилегий» Visa, позволяющей воспользоваться скидками от компаний-партнеров по всему миру, услугами такси, аренды автомобиля, бронирования отелей и т. п. В ресторанах «Novikov Групп» «Колбасный цех» и «Магадан» в аэропорту Шереметьево действуют специальные предложения по меню. Также клиентам Росбанка доступны специальные предложения от компании «СКБ Контур», одного из ведущих разработчиков решений для бизнеса на российском рынке.