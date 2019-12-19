Против поправок, обязывающих предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт, выступили представители стран, входящих в ЕАЭС, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК); по мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза, пишут «Ведомости» .

Этими поправками Россия нарушает договор о ЕАЭС в части предоставления национального режима, считает адвокат S&K «Вертикаль» Наталья Касаткина: «Вопрос будет решать ЕЭК – она запросит мнение России».

Представители Казахстана, Киргизии и Белоруссии на совещании заявили, что для исполнения закона после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень, эти вопросы будут обсуждаться 23 декабря, в понедельник, на совещании рабочей группы в ФАС, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с планами ведомства.

По словам экспертов, перечень технически сложных товаров и российских программ, которые должны быть на них предварительно установлены, будет утвержден правительством, пока не решено, как исполнять поправленный закон, это должно быть описано в актах правительства; этот закон не запрещает устанавливать зарубежные программы, в том числе происходящие из государств ЕАЭС, цель закона – дать российским потребителям возможность использовать устройства сразу после покупки, и он не нарушает обязательств России ни в ВТО, ни по договору о союзе. Минкомсвязи с ФАС и Роспотребнадзором будет крайне внимательно следить, чтобы интересы евразийских партнеров не были ущемлены и чтобы разработчикам ПО из стран союза был обеспечен недискриминационный доступ на российский рынок, пояснили эксперты.