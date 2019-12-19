Крупные международные банки могли бы поработать в России, сообщил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин в интервью «Ведомостям» .

«Есть крупные международные банки, которые активно работают в Центральной и Восточной Европе и которых нет в России. Было бы логично подумать, что они могли бы работать в России», — сказал он.

По словам Монина, для международных игроков была бы привлекательна высокая рентабельность.

«У нас высокая конкуренция. Мы все конкурируем со Сбербанком , это непросто, но с разной степенью успеха как-то держатся все, поэтому нельзя сказать, что конкуренция низкая. Но с другой стороны, высокая рентабельность, которая есть у хороших банков в России, была бы привлекательна для международных игроков, будь инвестиционный климат нормальным», — пояснил председатель правления Райффайзенбанка.