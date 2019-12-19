Размер пенсии увеличивается на 42% при увольнении с работы на пять лет позже достижения пенсионного возраста, а при выходе на пенсию на 10 лет позже размер выплаты увеличивается более чем в два раза, пояснили в понедельник в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Такой рост происходит за счет премиальных коэффициентов. Например, если человек имеет стаж работы 30 лет, а сумма пенсионных баллов за трудовую жизнь на дату обращения за назначением страховой пенсии по старости составляет 120. Стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии 87,24 рубля в 2019 году, и 5334,2 рубля — это размер фиксированной выплаты к пенсии. Если гражданин обращается за назначением пенсии сразу при достижении пенсионного возраста, то размер страховой пенсии составит 15 803 рубля в месяц.

Как рассказали в ПФР, если обратиться за назначением страховой пенсии по старости через пять лет после возникновения права на нее, то премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии — 1,45, для фиксированной выплаты к пенсии — 1,36. Размер страховой пенсии составит 22 434,3 рубля в месяц, что на 42% больше, чем при обращении сразу по достижении пенсионного возраста. Если же обратиться за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения права на нее, то премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии — 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии — 2,11.

«Размер страховой пенсии составит 35 542,78 рубля в месяц, что в 2,25 раза больше, чем при обращении за пенсией по достижении общеустановленного пенсионного возраста», — рассказали в ПФР. Пример выполнен в условиях 2019 года, а стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной выплаты ежегодно индексируются государством, отметили в ПФР.