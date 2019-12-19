Большинство (51%) россиян планируют в 2020 году накопить больше денег, чем в 2019-м. При этом на рост личного благосостояния рассчитывает лишь 36%, а более половины живут от зарплаты до зарплаты. Таковы результаты предновогоднего общенационального опроса финансовых прогнозов и ожиданий россиян в 2020 году, проведенного банком «Открытие».



По данным опроса, о том, что денег им хватает на всё и есть накопления, заявили 40% респондентов, 54% россиян не имеют возможности копить: денег им хватает впритык до следующей зарплаты, 6% опрошенных сказали, что вынуждены занимать деньги: их не хватает даже на неотложные текущие нужды.

В Москве ситуация с доходами домохозяйств существенно лучше, чем в среднем по России: в столице только 40% живут от зарплаты до зарплаты, тогда как в небольших и средних городах — около 60%. У 56% москвичей есть накопления. В мелких и средних городах накопления имеет только треть домохозяйств.

Согласно опросу, 36% респондентов ожидают роста своих доходов в следующем году, 42% считают, что их доход не изменится, и лишь 7% полагают, что заработают меньше.

Главными оптимистами оказались молодые жители (18—24 года) крупных городов: 48% опрошенных в этой возрастной категории надеются в 2020 году на рост своих доходов. Главные пессимисты — люди среднего возраста (45—59 лет), живущие в маленьких и средних городах: только 28% ждут улучшения своего финансового положения в 2020 году, а 9% полагают, что станут беднее. В этой возрастной категории наиболее велик процент людей, которые говорят, что не готовы делать личные финансовые прогнозы и живут одним днем.

Любопытно, что о желании увеличить в 2020 году свои накопления заявило существенно больше людей, чем тех, у кого есть возможность копить. 51% опрошенных собираются в новом году откладывать больше, чем раньше. При этом только 40% заявили о наличии накоплений и возможности делать их. Лишь 6% респондентов сказали, что никогда не откладывают деньги.

14% россиян намерены в 2020 году брать кредитов больше, чем раньше. При этом 22% сообщили, что никогда не брали кредитов и не намерены делать этого. Еще 49% не собираются увеличивать кредитную нагрузку в новом году. Наиболее активно готовы брать потребительские кредиты жители городов-миллионников и аудитория самого активного трудоспособного возраста — 25—44 лет.