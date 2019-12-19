Профессия продавца-кассира оказалась на первом месте рейтинга, который составил Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ), пишут «Известия» . Вторую строчку топ-10 самых востребованных профессий заняли повара, третью — педагоги профобучения и профобразования (как правило, это лекторы вузов и центров повышения квалификации). В рейтинг также попали юристы, специалисты по социальной работе, по закупкам, педагоги допобразования, медсестры. Замыкают топ-10 делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Острый дефицит кадров по востребованным профессиям (когда не хватает больше половины работников в компании) испытывают только 9,5% предприятий, уточняется в исследовании.

Последний рейтинг Минтруда, актуализированный на конец сентября, возглавили рабочие-строители. Также на лидирующих позициях в нем — сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств (рабочие, механики и ремонтники), водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

Во ВНИИ труда объяснили разницу тем, что использовали более широкий набор инструментов для составления рейтинга. Министерство же, как указано на сайте ведомства, представляет информацию по вакансиям, заявленным в службы занятости.

По мнению экспертов, в ближайшее время востребованность кассиров может снизиться, а в ближайшие годы все более востребованными будут становиться профессионалы в сфере IT — разработчики мобильных приложений, программисты и специалистах в области IT-безопасности. Также вероятен рост спроса на маркетологов.