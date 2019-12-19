В существенное укрепление рубля в 2020 году верят 6% респондентов. По их мнению, курс доллара может упасть ниже 60 рублей. При этом 46% считают, что национальная валюта сохранит относительную стабильность и не выйдет из диапазона 60—70 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные предновогоднего общенационального опроса финансовых прогнозов и ожиданий россиян в 2020 году, проведенного банком «Открытие».

Лишь 19% ожидают резкого падения рубля и курса доллара выше 70 рублей. Почти 30% россиян не интересуются курсом рубля или не готовы строить прогнозы относительно его динамики в наступающем году.

Несмотря на официальные прогнозы о дальнейшем замедлении инфляции, 46% полагают, что темпы роста цен в новом году окажутся выше таргета ЦБ в 4% годовых. То есть инфляция не замедлится, а, наоборот, ускорится относительно текущих показателей (прогноз Минэкономразвития по итоговой годовой инфляции в 2019 году — 3,8%). И только 4% респондентов считают, что инфляция в 2020 году может опуститься ниже 3%. Еще 23% полагают, что темпы роста цен существенно не изменятся.

Большинство россиян считают, что ставки по вкладам останутся примерно на нынешнем уровне. Только 14% ждут ставок по вкладам выше 7%, тогда как 20% полагают, что вклады могут подешеветь до 5% и ниже. 39% считают, что стоимость вкладов в новом году практически не изменится. Еще почти 30% либо вообще не интересуются вкладами, либо не готовы прогнозировать их динамику.

Вопреки распространенному мнению о новом финансовом поведении молодых поколений (в частности, о том, что вступающее во взрослую жизнь поколение больше склонно путешествовать и не хочет владеть собственностью), личные финансовые желания участников опроса оказались вполне традиционными. Более того, они похожи на те, которые фиксировались 35—40 лет назад еще в СССР. Главными финансовыми предпочтениями россиян оказались квартира (дом), дача и возможность провести отпуск за границей или на российских курортах. Никаких принципиальных различий в разных возрастных группах по этому вопросу не отмечено. Личное жилье остается главной личной мечтой россиян, что создает предпосылки для дальнейшего роста ипотечного кредитования в случае сохранения в 2020 году тренда на снижение стоимости ипотеки.